2 Die Umleitung führt durch Sindelfingen über die B 464, Calwer und Neckarstraße (Symbolbild). Genaueres erfahren Sie im nächsten Bild. Foto: imago/Tillmann Pressephotos

Autofahrer im Kreis Böblingen müssen sich bald auf Verzögerungen einstellen. Die A 81 wird in beide Fahrtrichtungen zwischen Böblingen-Hulb und Sindelfingen-Ost gesperrt. Wann – und warum?















Link kopiert

Mit Verzögerungen im Verkehr müssen Autofahrer im Kreis Böblingen am zweiten Juniwochenende rechnen. Die Autobahn A 81 wird in beide Fahrtrichtungen zwischen den Anschlussstellen Böblingen-Hulb und Sindelfingen-Ost gesperrt. Ab Freitag, 10. Juni um 22 Uhr sind beide Fahrtrichtungen über das ganze Wochenende bis Montag um 5 Uhr voll gesperrt. Das teilt die Projektmanagementgesellschaft Deges am Mittwoch mit. Die empfohlene Umleitung wird über Sindelfingen geführt und ausgeschildert.

Grund für die Sperrung ist die sechsstreifige Erweiterung der Autobahn zwischen Böblingen und Sindelfingen. Um die neuen Spuren bauen zu können, müssen alle Brücken über der Autobahn erneuert werden. Am zweiten Juniwochenende werden nun Stahlträger für das Brückenbauwerk der Kreisstraße zwischen Böblingen und Dagersheim eingehoben.

Im Herbst vergangenen Jahres war der südliche Überbau der Brücke, die westlich des Flugfelds zwischen Böblingen und Dagersheim verläuft, abgebrochen worden. Seitdem wurden die Widerlager des südlichen Überbaus beidseits der Autobahn erneuert, sodass nun der Einhub der Stahlverbundträger für den Brückenschlag erfolgen kann. Der nördliche Überbau der Brücke bleibt vorerst bestehen und wird nach der Sperrung ab Montagmorgen wieder für den Verkehr in beide Richtungen nutzbar sein. Darum wird auch die Straße voll gesperrt sein. Eine Umleitung über die Schickardstraße, Herrenberger und Calwer Straße und umgekehrt wird ausgeschildert. Betroffen von dieser Maßnahme sind unter anderem die Stadtverkehrslinie 731, sowie die Regionalverkehrslinien 744, 763, 766 und N75.

Die für den Einhub notwendige Vollsperrung der A 81 wird genutzt, um zeitgleich das Traggerüst für die neue Eisenbahnbrücke der Deutschen Bahn weiter östlich bei der Sindelfinger Straße zu errichten.