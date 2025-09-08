Vollsperrung bei Weil der Stadt: Vier Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß

1 Zwischen Weil der Stadt und Schafhausen kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem mehrere Menschen verletzt wurden. Foto: Stefan Puchner/dpa

Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen Schafhausen und Weil der Stadt sind vier Menschen schwer verletzt worden. Der Sachschaden beläuft sich auf 90000 Euro.











Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Landesstraße 1182 zwischen Schafhausen und Weil der Stadt sind am Montagnachmittag vier Menschen schwer verletzt worden.

Nach Polizeiangaben geriet ein 84-jähriger Fahrer mit seinem Mercedes C 180 gegen 14.47 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Mercedes GLA. Der 84-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen, seine 80 Jahre alte Beifahrerin wurde schwer verletzt.

Auch der 58 Jahre alte Fahrer des GLA sowie seine 54-jährige Beifahrerin zogen sich schwere Verletzungen zu. Der 58-Jährige musste von der Feuerwehr mit schwerem Gerät aus dem Wagen befreit werden.

Alle vier Beteiligten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Beide Autos erlitten wirtschaftlichen Totalschaden, der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 90.000 Euro. Feuerwehr, Rettungsdienst und ein Rettungshubschrauber waren im Einsatz, die Straßenmeisterei übernahm die Sperrung und Reinigung der Fahrbahn.

Die Verkehrspolizei Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zu melden.