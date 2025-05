Vollsperrung in Esslingen: Fahrradstraße in Oberesslingen wird verlängert

Fahrradstraße in Oberesslingen wird verlängert

Vollsperrung in Esslingen

1 Hier soll die Fahrradstraße künftig nicht mehr enden, sondern nach der nächsten Kreuzung weiterführen. Foto: Roberto Bulgrin/Archiv

Fünf Monate lang müssen Verkehrsteilnehmer in Oberesslingen mit Einschränkungen umgehen: Die Fahrradstraße in der Hindenburgstraße wird verlängert. Dazu wird sie in Teilen gesperrt.











Link kopiert

Freie Weiterfahrt für Radlerinnen und Radler in Esslingen: Wie bereits bekannt, wird die Fahrradstraße verlängert. Am Montag, 2. Juni, beginnen dazu die Bauarbeiten in der Hindenburgstraße zwischen Schorndorfer und Keplerstraße. Damit einher gehen Straßensperrungen und Einschränkungen.

Wie die Stadt mitteilt, werden die Bauarbeiten voraussichtlich fünf Monate, also bis Ende Oktober, dauern. Deren Ziel ist die Verlängerung der Fahrradstraße, bis bislang aus Richtung Innenstadt an der Kreuzung Schorndorfer Straße endet, um 150 Meter in Richtung Zell. Damit sollen die Sicherheit erhöht und das Rad als Verkehrsmittel attraktiver werden, wie der Baubürgermeister Hans-Georg Sigel erklärt.

Mehr Sicherheit in Oberesslingen

In der Hindenburgstraße zwischen Innenstadt und Schorndorfer Straße gilt Vorrang für Radler. Foto: Roberto Bulgrin

Mit den Bauarbeiten solle außerdem der Bereich der Hindenburgstraße aufgewertet werden und eine „moderne, zukunftsfähige Infrastruktur“ erhalten, sagt Sigel weiter. Konkret ist geplant, Fahrbahn und Gehwege zu erneuern, den zusätzlichen Abschnitt als Fahrradstraße zu kennzeichnen und den Kreuzungsbereich von Hindenburg- und Keplerstraße umzugestalten. Die bisherigen Verkehrsflächen sollen entsiegelt und neugeordnet werden, um die Sichtbeziehungen zwischen den Verkehrsteilnehmern zu verbessern, heißt es in der Mitteilung weiter. Es sollen neue Bäume vor der Herderschule und im Kreuzungsbereich gepflanzt und weitere Radbügel aufgestellt werden.

Verbesserungen auch für Fußgänger

Für Fußgängerinnen und Fußgänger soll es breitere Gehwege geben. Außerdem werde die Bushaltestelle „Schorndorfer Straße“ barrierefrei ausgebaut. Darüber hinaus sind neue Straßenlaternen geplant. Und die Stadtwerke Esslingen nutzen die Gelegenheit, um gleich eine neue Fernwärmeleitung zur Herderschule zu verlegen.

Nach den Angaben der Stadt wird die Hindenburgstraße während der Bauzeit vollständig für den Autoverkehr gesperrt. Während des ersten Bauabschnitts, für voraussichtlich rund sieben Wochen, betrifft die Sperrung insbesondere den Kreuzungsbereich von Hindenburg- und Keplerstraße. Autos, Lastwagen und Busse werden über die Breslauer Straße und die Schorndorfer Straße umgeleitet, der Radverkehr über die Weiherstraße, den Klingenweg und die Plochinger Straße. Fußgängerinnen und Fußgänger können am Baufeld entlang gehen.

Der zweite Bauabschnitt soll in den Sommerferien beginnen. Dann wandere das Baufeld vor den Bereich der Herderschule, teilt die Stadt mit. Die Kreuzung Keplerstraße sei dann wieder frei.

Später soll die Fahrradstraße auch entlang der Zimmerbach- und Weiherstraße sowie Landhausstraße ausgebaut werden. Den Plänen der Stadt zufolge soll sie über die Alte Heusteige von der Innenstadt bis nach Zell führen. Dann wäre sie 3,1 Kilometer lang und laut Stadt eine der längsten Fahrradstraßen in ganz Deutschland.