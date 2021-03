25 Nachdem der Fahrer das Feuer bemerkt hatte, koppelte er den Anhänger vom Zugfahrzeug ab. Foto: SDMG/SDMG / Kohls

Weil ein mit Holzstücken beladener Sattelzug auf der B 313 zwischen Wendlingen und Nürtingen in Brand geraden war, musste die Bundesstraße zunächst voll- und später halbseitig gesperrt werden.

Unterensingen - Zu einem brennenden Sattelauflieger auf der B 313 sind am Montagnachmittag Feuerwehr und Polizei ausgerückt. Gegen 14.45 Uhr befuhr ein 54 Jahre alter Mann mit seinem mit Holzstücken beladenen Sattelzug die Bundesstraße aus Wendlingen kommend in Fahrtrichtung Nürtingen. Kurz vor der Auffahrt zur A8 bemerkte der Fahrer aufsteigenden Rauch an seinem Lkw und wurde auch von Zeugen darauf aufmerksam gemacht. Aus bislang unbekannter Ursache waren die Ladung und in der Folge auch die Plane seines Aufliegers in Brand geraten. Der Mann hielt auf der Standspur an, koppelte sein Zugfahrzeug ab und stellte es einige Meter vom Auflieger entfernt ab.

Starke Rauchentwicklung während des Einsatzes

Die Feuerwehren Köngen und Wendlingen, die mit insgesamt sechs Fahrzeugen und rund 35 Feuerwehrleuten zum Einsatzort ausgerückt waren, löschten das Feuer zunächst vor Ort ab. Anschließend wurde der Sattelzug auf das Gelände einer Firma in der Küferstraße in Köngen geleitet, wo er entladen wurde und die Feuerwehr die Holzstücke komplett ablöschte. Während des Einsatzes kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Nach derzeitigem Kenntnisstand verletzte sich niemand.

Schaden von etwa 5000 Euro

Die B313 musste zunächst voll und für die Dauer der Aufräumarbeiten halbseitig gesperrt werden. Zur Reinigung der Fahrbahn kamen Mitarbeiter der Straßenmeisterei vor Ort. Gegen 16.45 Uhr waren alle Einsatzmaßnahmen beendet und die B 313 wieder frei befahrbar. Der entstandene Schaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt.