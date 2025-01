Vollsperrung an B 10 Abfahrt : Drei Verletzte und hoher Schaden bei Unfall in Hochdorf

Drei Verletzte und hoher Schaden bei Unfall in Hochdorf

Vollsperrung an B 10 Abfahrt

1 Der Rettungsdienst brachte den Unfallverursacher und zwei Personen im anderen Auto in Krankenhäuser. (Symbolfoto) Foto: IMAGO//Thomas Bartilla

An der Auffahrt der B 10 bei Hochdorf (Kreis Esslingen) sind am Montag zwei Autos zusammengestoßen, weil ein 48-Jähriger beim Abbiegen in den auf der Gegenspur wartenden Verkehr fuhr. Drei Personen wurden verletzt.











Beim Abbiegen hat am Montagnachmittag ein 48-Jähriger einen schwereren Unfall bei Hochdorf (Kreis Esslingen) verursacht. Er wollte gegen 15 Uhr von der B 10 auf die Landesstraße nach Hochdorf abbiegen, geriet dabei aber zu weit nach links und fuhr gegen ein Auto, das von Hochdorf kommend nach links auf die Bundesstraße abbiegen wollte, berichtet die Polizei.

Der 62-jährige Fahrer des zweiten Wagens hatte an der roten Ampel auf der Linksabbiegespur gewartet. Durch den Aufprall lösten an beiden Autos die Airbags aus, beide mussten abgeschleppt werden. Beide Fahrer und eine Beifahrerin im Auto des 62-Jährigen mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Wie schwer sie verletzt wurden, teilte die Polizei nicht mit. Den Schaden beziffern die Beamten auf etwa 25.000 Euro, die Fahrbahn musste zwischenzeitlich vollgesperrt werden.