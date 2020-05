7 Die gelbe Fassade erinnert noch an den Vormieter: Doch sonst wird es im Kaufland in Esslingen-Zell einige Änderungen geben. Foto: Roberto Bulgrin

Vom ehemaligen Marktkauf in Esslingen-Zell ist nur noch die Fassade übrig. Im Sommer soll dort eine Kaufland-Filiale eröffnen. Die Umbauarbeiten laufen auf Hochtouren.

Esslingen - Funken sprühen, von allen Seiten lärmen die Baumaschinen. Es gibt kaum ein Fleckchen im und rund um das ehemalige Marktkauf-Areal an der Alleenstraße in Esslingen-Zell, an dem nicht gebaut wird. Das hat einen guten Grund. In ein paar kurzen Wochen, im Sommer, will Kaufland dort seine neue Filiale eröffnen.