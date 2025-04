Der Oberliga so nah

1 Geschafft. Der Jubel kennt bei den Esslingerinnen keine Grenzen. Foto: /Fabian Durst

Nach dem Erfolg in der Relegation stehen die Volleyballerinnen der SV 1845 Esslingen vor dem Aufstieg – und würden damit den Männern des Vereins folgen.











Es wäre der größte Erfolg der Volleyballerinnen der SV 1845 seit mehr als 25 Jahren: Als Aufsteigerinnen haben es die Esslingerinnen in der Verbandsliga gleich in die Relegation geschafft – und sich dabei in Mutlangen durchgesetzt.