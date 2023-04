Großer Name, großes Talent – große Karriere?

1 An der Annahme hat Leana Grozer zuletzt viel gearbeitet. Foto: Baumann

Leana Grozer trainiert am Bundesstützpunkt in Stuttgart. Ihr größtes Vorbild ist ihr Vater, der Nationalspieler Georg Grozer. Nun will auch sie voll durchstarten – und wird Stuttgart verlassen.















Einen großen Namen zu tragen, kann im Sport eine Belastung sein. Weil man im Fokus steht, ständig verglichen wird, nie Ruhe findet. Unter diesem Druck gingen schon Karrieren kaputt, noch ehe sie begonnen hatten. Doch zwangsläufig ist das nicht – weil ein klangvoller Name auch motivieren kann, eine Herausforderung ist und eine Inspiration. Wie in der Familie Grozer – in der bereits dritten Generation.