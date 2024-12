Volleyball – Verbandsliga: SV 1845 Esslingen – auf dem Weg zurück nach oben

1 Tim Riegert (Nummer 57) macht beim Sieg gegen den SV Fellbach II den nächsten Punkt. Foto: /Herbert Rudel

Die Volleyballer der SV 1845 Esslingen setzen mit einigen ehemaligen Spielern zum Sprung in die Oberliga an – dort soll noch nicht Schluss sein.











Die Volleyball-Verbandsliga spielt in den Wettbüros keine Rolle. Das macht auch nichts. Wer nämlich etwa auf einen Sieg der SV 1845 Esslingen am Sonntag (11 Uhr) beim TSV Kleiningersheim setzen würde, hätte keine Chance auf den großen Reibach. Kleiningersheim ist Fünfter der Tabelle und es wäre ein kleines Wunder, wenn die Esslinger zum Jahresabschluss nicht den achten Sieg im achten Saisonspiel holen und dabei ohne einen Satzverlust bleiben würden. Dass die Esslinger in dieser Saison so erfolgreich sind, ist da schon erstaunlicher.