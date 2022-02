1 Der Block steht – die SV-1845-Frauen (hinten) im Spiel gegen Schmiden. Foto: /Herbert Rudel

Die Volleyballerinnen und Volleyballer der SV 1845 Esslingen setzen auf den Nachwuchs – und darauf, mal wieder höher als in der Landesliga zu spielen.















Esslingen - Um die Zukunft müssen sich die Volleyballer der SV 1845 Esslingen keine Sorgen machen. Diesen Eindruck gewinnt man jedenfalls, wenn man in die Augen der U-20-Spieler des Vereins schaute, nachdem sie am vergangenen Sonntag durch zwei 2:0-Siege im Dreierturnier gegen den TSV Ellwangen und den TB Cannstatt die Bezirksmeisterschaft gewonnen hatten. Und auch wenn man den Verantwortlichen der mit 200 Sportlerinnen und Sportlern mitgliederstärksten Abteilung der SV 1845 zuhört, klingt viel Optimismus heraus. Optimismus, dass der Verein in Zukunft noch mehr Volleyballern eine Heimat bietet – und dass mal wieder ein Team höher als in der Landesliga aufschlägt, so wie es zurzeit sowohl die Frauen als auch die Männer tun.