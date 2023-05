1 Mit dem Publikum im Rücken holten sich Stuttgarts Volleyballerinnen eine 2:1-Führung im Play-off-Finale. Foto: Baumann

Mit einer beeindruckenden Leistung gewinnen die MTV-Volleyballerinnen das dritte Play-off-Spiel um die Meisterschaft gegen den SC Potsdam 3:0.















Link kopiert

Faruk Feray stand am Spielfeldrand, die Arme weit nach oben gereckt. Mit einem Lächeln im Gesicht klatschte der Co-Trainer von Allianz MTV Stuttgart, der den an Krebs erkrankten Coach Tore Aleksandersen an der Linie vertritt, seinen Volleyballerinnen Beifall. Es stand 20:10 im dritten Satz, und es war längst klar, dass der Titelverteidiger das dritte Play-off-Finale um die Meisterschaft gegen den SC Potsdam so deutlich gewinnen würde, wie es niemand erwartet hatte. Am Ende stand nicht nur ein 3:0-Sieg (25:18, 25:16, 25:14), sondern eine Machtdemonstration des Meisters. „Das war die richtige Antwort auf die Niederlage im zweiten Spiel“, sagte Sportdirektorin Kim Renkema, deren Team am Samstag (17 Uhr) in der Best-of-five-Serie in Potsdam den ersten Matchball hat, „diesmal haben wir alles richtig gemacht. Es war eine tolle Leistung.“

Machtdemonstration des Meisters aus Stuttgart

Zur Geschichte dieses herausragenden Abends gehört, dass Spiele im Sport manchmal nicht nur auf dem Feld entschieden werden. Auch Worte können das Ergebnis beeinflussen. Laura Emonts, die erfahrene Kapitänin des SC Potsdam, hatte vor dem dritten Duell in einem RBB-Interview erklärt, warum aus ihrer Sicht die Chancen gut stehen, dass sie am Ende der Finalserie die Meisterschale nach oben recken wird. „Wir sind Teamplayer, nicht so wie Stuttgart, deren ganzes Spiel auf zwei hervorragende Spielerinnen ausgerichtet ist“, sagte die SCP-Außenangreiferin. Damit bekundete sie zwar ihren Respekt vor Krystal Rivers und Simone Lee, den beiden US-Amerikanerinnen von Allianz MTV Stuttgart, zugleich war es aber natürlich auch eine kleine Stichelei gegen den restlichen Kader – der von Beginn an zurückschlug.

Allianz MTV Stuttgart glänzt als starkes Team

Mittelblockerin Marie Schölzel machte von den ersten vier Stuttgarter Punkten drei, auch ihre Kollegin Eline Timmerman und Außenangreiferin Maria Segura Pallerés waren gut im Spiel, Britt Bongaerts führte perfekt Regie (sie wurde am Ende zur wertvollsten Akteurin gekürt). Den Rest erledigte Krystal Rivers. Aus einem 6:8-Rückstand machten die Gastgeberinnen eine 18:14-Führung, brachten den Satz anschließend sicher nach Hause (25:18). Und in diesem Stil ging es weiter.

Nach dem 5:5 kam Maria Segura Palléres an den Aufschlag. Die spanische Kapitänin des MTV legte eine beeindruckende Serie hin, an deren Ende es 12:5 stand und der zweite Durchgang bereits so gut wie entschieden war. Der SC Potsdam kam zwar noch einmal auf 16:19 heran, dann aber leistete sich Zuspielerin Sarah van Aalen einen leichten Fehler, es folgte eine Aufschlagserie der eingewechselten Luisa Keller zum Satzgewinn. Die mit 2251 Fans ausverkaufte Scharrena explodierte, als sei das Spiel schon gewonnen.

Am Samstag steigt in Potsdam Spiel Nummer vier

Dieser Optimismus war berechtigt. Bis dahin hatten die Stuttgarterinnen voll überzeugt – spielerisch und kämpferisch, mit viel Energie und großer Willenskraft. Daran änderte sich nichts mehr. Der SC Potsdam erlebte ein Debakel und steht nun unter Druck. „Es war unser schlechtestes Spiel in der gesamten Saison“, meinte Trainer Guillermo Naranjo Hernández, „wir waren im Angriff überhaupt nicht effizient und haben keine Lösungen gefunden, um die Stuttgarterinnen zu stoppen.“

Deren Coach dachte bereits an Samstag. „In Deutschland ist es ja fast schon Tradition, dass die Finalserie erst nach fünf Spielen endet“, meinte Faruk Feray, „bei allem Respekt vor Potsdam: Wir werden versuchen, diese Geschichte zu ändern.“ Mit Taten. Nicht mit Worten.