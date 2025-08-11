Volleyball-Bundesliga: Aus Stuttgart für Deutschland – neue Chancen für Volleyball-Talente

Aus Stuttgart für Deutschland – neue Chancen für Volleyball-Talente

1 Im Sparda-Event-Center fanden schon einige Volleyball-Feiern statt. Foto: Baumann

Im Volleyball ist es ähnlich wie in anderen Sportarten: Viele Talente bleiben an der entscheidenden Schwelle auf der Strecke. Das soll sich ändern – dank eines bekannten Partners.











Kim Renkema kennt die Räumlichkeiten bestens – die des Sparda-Event-Centers am Stuttgarter Hauptbahnhof. Die Bank ist seit Jahren Sponsor bei Allianz MTV Stuttgart, die Niederländerin war Spielerin und Sportdirektorin beim Volleyball-Bundesligisten. Und gemeinsam wurde hier die eine oder andere Feier veranstaltet. Nicht selten ging es dabei darum, einen Titelgewinn zu bejubeln. Am Montagnachmittag war Kim Renkema wieder in diesen Räumen – allerdings: in einer anderen Mission.