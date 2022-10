1 Die Kürbisgeister warten schon auf ihren großen Auftritt am 31. Oktober. Foto: dpa/Patrick Pleul

Jetzt werden die Tage wieder spürbar kürzer. Spätestens, wenn in der Nacht auf Sonntag, 30. Oktober, die Uhren auf Winterzeit springen, wird es abends deutlich früher dunkel. Traditionell ist das in unseren Breiten die Zeit, in der die Kerzen die Wohnungen wieder in warmes Licht tauchen und Familien zum Laternenspaziergang aufbrechen. Den Beginn der dunklen Jahreszeit kann jeder und jede mit Halloween, Churchnight und Día de los Muertos nach eigener Fasson feiern: Am 31. Oktober ist im Kreis für jeden Geschmack etwas geboten – vom Kürbisschnitzen über Halloweenschwoof bis zu Kostümprämierung und Feuerspektakel.

Aber auch Rüben- und Kürbisgeister erhellen die Nacht, und vor allem Kinder ziehen nach irisch- amerikanischem Vorbild am Abend vor Allerheiligen, an Halloween, dem 31. Oktober, von Haus zu Haus und bitten um Süßes. Dabei verwandeln sie sich mit Kostümen gerne in Hexen, Geister, Skelette oder Vampire und unterstreichen den schaurigen Anblick oft durch Fratzen, die ihre Gesichter schmücken. Vielerorts im Kreis Esslingen werden auch Halloweenpartys gefeiert. Ein Überblick über die Angebote, ohne Anspruch auf Vollständigkeit:

Es wird geschwooft und gedampft

Halloweenschwoof In Reichenbach lädt die Kulturinitiative Die Halle am Montag, 31. Oktober, ab 22 Uhr zum traditionellen Halloweenschwoof ein. Und für ihren Nachwuchs veranstaltet die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft ebenfalls in Reichenbach in ihrem Vereinsheim einen bunten Nachmittag rund um den Gruseltag mit Spiel und Spaß samt Kostümprämierung.

Halloween Dampf Einen besonderen Saison-Ausklang haben sich die Dampfbahner aus Plochingen ausgedacht. Sie wollen am 31. Oktober zum letzten Mal in diesem Jahr auf dem Plochinger Bruckenwasen mächtig Dampf machen und bieten dafür ihren letzten Fahrtag unter dem Motto „Halloween Dampf“ an. Erwachsene und Kinder können ab 16 Uhr, wenn sie mögen, verkleidet kommen und mit der Eisenbahn durch einen Gruselpark fahren. Die Hexenküche und Geisterbar bieten viele Leckereien an zum Vernaschen.

Die Gegenbewegung der Protestanten

Churchnight Schon vor Jahren haben die evangelischen Gemeinden zu einer Halloween-Gegenbewegung aufgerufen und dazu die „Churchnight“ erfunden, die ebenfalls am 31. Oktober, dem Reformationstag, gefeiert wird. Die Churchnight soll auf Spiritualität und Glauben neugierig machen und die evangelische Identität stärken.

Reformationsgeschenke In Ostfildern-Ruit wird der Halloween-Spieß umgedreht, denn hier geht es nicht in erster Linie um Geschenke für Kinder. Stattdessen treffen sich Eltern und Kinder schon am Sonntag, 30. Oktober, um 17.30 Uhr vor der Auferstehungskirche. Gemeinsam gehen sie dann von Haus zu Haus, um Menschen in Ruit zum Reformationstag zu beschenken. Danach wartet auf alle ein gemütlicher Ausklang am Feuerkorb, und es gibt einen Imbiss vor der Kirche. Die Geschenke für die Aktion werden am Sonntag, 30. Oktober, um 10 Uhr in der Kinderkirche gebastelt.

Luthers Thesenanschlag, Gaukler und Kirchenkino

Laternenlauf Mit einem bunten Treiben feiert die Esslinger Kirchengemeinde St. Bernhardt zum Hohenkreuz den Reformationstag am Montag. Geplant ist ein Programm für die ganze Familie, das um 17.30 Uhr mit einem Laternenlauf von der Hohenkreuzkirche zur Esslinger Burg beginnt. Spannend dürfte es werden, wenn im von Fackeln beleuchteten mittelalterlichen Ambiente der Burg Martin Luthers berühmter Thesenanschlag inszeniert wird. Gaukler, Musik und Feuertonnen warten von 18.30 bis 20.30 Uhr rund um die Hohenkreuzkirche auf Gäste, und fürs leibliche Wohl ist mit Suppe, süßen „Lutherbrötchen“, Popcorn, Punsch und Getränken gesorgt. Bereits um 19.30 Uhr beginnt in der Kirche ein zweistündiges Kurzfilmprogramm, bei dem Filme zum Lachen, Sehnen und Nachdenken gezeigt werden.

Outdoor-Gottesdienst Weil in Plochingen die Stadtkirche saniert wird, lädt der CVJM diesmal zum Outdoor-Gottesdienst auf den Kirchberg ein. Pfarrerin Karin Keck stellt die Churchnight unter die Überschrift „Mutivation“ und danach warten eine heiße Suppe und Getränke auf die Besucher.

Mexikanisches Totenfest

Día de los Muertos Wer den Oktober diesmal auf ganz andere Weise verabschieden möchte, ist vielleicht beim Día de los Muertos (Tag der Toten) an der richtigen Adresse. Die Volkshochschule Esslingen möchte dieses zu den wichtigsten mexikanischen Feiertagen zählende Fest, an dem in Mexiko traditionell der Verstorbenen gedacht wird, im VHS-Foyer in der Mettinger Straße 125 feiern. Zu sehen gibt es dort einen originalgetreu nachgebauten Totenaltar. Und ein Kurzvortrag führt in die Tradition des Día de los Muertos ein. Und damit bei dem farbenfrohen Fest auch richtig Stimmung aufkommt, sorgt die Gruppe „Baila Mexico“ mit Folklore-Tänzen für Unterhaltung, und die Livemusik mit der Sängerin Sheila lädt zum Tanzen ein. Auf Kinder wartet der Film „Coco“, und ein Tisch wird zum Malen bereitgestellt. Mexikanische Spezialitäten gibt es außerdem, und es lohnt sich nach Angaben der Volkshochschule, verkleidet zu kommen, denn die beste Kostümierung wird mit einem Preis belohnt.

In Mexiko werden die Toten festlich begrüßt

Totenfest

Der Tag der Toten, der Anfang November gefeiert wird, wurde 2003 von der UNESCO in die Liste der immateriellen Kulturgüter aufgenommen. Der Tag ist keine Trauerveranstaltung, sondern ein farbenprächtiges Volksfest zu Ehren der Toten. Nach dem mexikanischen Volksglauben kehren die Seelen der Verstorbenen an diesem Tag zu den Familien zurück und besuchen sie.

Erinnerung Große Bedeutung haben die Ofrendas, traditionelle Totenaltäre oder Gabentische, die in den Wohnungen und auf öffentlichen Plätzen aufgebaut werden. Sie werden mit Blumen und Erinnerungsstücken geschmückt und mit den Speisen und Getränken sollen sich die Toten nach ihrer langen Reise stärken.