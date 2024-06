Volle Konzentration und Fleißarbeit nach den Wahlen: So haben die Wahlhelfer in Aichwald gearbeitet

So haben die Wahlhelfer in Aichwald gearbeitet

1 Im Rathaus Aichwald-Schanbach haben Andreas Jauß, Carina Stelzer und Verena Haas (von links) die Daten rund um die Wahlen elektronisch verarbeitet. Foto: Ines Rudel

Die Auszählung der Wahlen im Rathaus Aichwald ist ein Beispiel für geglücktes Teamwork von Haupt- und Ehrenamtlichen. Volle Konzentration ist notwendig, damit am Ende alle Ergebnisse stimmen.











Der Souverän hat gesprochen. Alle Ergebnisse, die die rund 6000 wahlberechtigten Frauen und Männer in Aichwald angekreuzt und ausgefüllt haben, passen in eine Kiste. Bevor diese ins Landratsamt Esslingen transportiert wurde, hat sie Stefan Felchle sorgsam gefüllt, denn beim Hauptamtsleiter der Kommune laufen in diesen Tagen alle Fäden zusammen.