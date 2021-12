1 Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für die Abfassung einer Patientenverfügung? Foto: Stock Adobe/Fabian Strauch

Das Tuttlinger Klinikum bittet die Pflegeheime im Landkreis, mit ihren Bewohnern über Patientenverfügungen zu sprechen. Ist das schon eine vorgelagerte Triage?















Link kopiert

Tuttlingen - Alle Intensivbetten sind belegt, die Pflegekräfte arbeiten am Anschlag – in den Hilferuf, den der Geschäftsführer des Klinikums im Landkreis Tuttlingen Sebastian Freytag zusammen mit dem Sozialdezernenten Bernd Mager dieser Tage versendet hat, dürften viele Betreiber von Krankenhäusern im Land einstimmen. Ungewöhnlicher ist allerdings der Adressatenkreis des Schreibens. An die Betreiber der Pflegeheime, aber auch an Angehörige der Bewohner erging ein „dringender Appell“: „In dieser schwierigen Zeit“ sollten „Krankenhauseinweisungen besonders sorgfältig“ bedacht werden. Dies gelte auch für die Alarmierung des Notarztes.