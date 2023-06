7 Der BMW brannte komplett aus. Foto: 7aktuell.de/Alexander Hald/7aktuell.de | Alexander Hald

Feuer auf der Autobahn: Auf der A8 ist ein BMW komplett ausgebrannt. Wegen eines technischen Defekts musste ein 49-Jähriger den Wagen am Samstagabend gegen 23 Uhr an der Autobahnausfahrt Esslingen in Richtung München abstellen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Kurze Zeit später geriet der BMW in Brand. Der Fahrer und sein 24-jähriger Beifahrer konnten das Fahrzeug unverletzt verlassen. Die Flammen wurde durch die Feuerwehr Neuhausen gelöscht und danach abgeschleppt.

Während der Lösch- und Bergungsarbeiten musste die Anschlussstelle Esslingen in Fahrtrichtung München für etwa zwei Stunden gesperrt werden. Es kam laut der Beamten zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 25.000 Euro.