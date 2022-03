1 Die Einwohnerzahl hat für die Städte und Kommunen eine große Bedeutung, da sich die finanziellen Zuweisungen daran ausrichten. Foto: Imago/Future Image

Mit einem Jahr Verspätung soll im Mai die Volkszählung starten. Wer wird befragt, was will der Staat eigentlich wissen und warum ist die Sache für viele Städte so heikel?















Was wäre Mannheim ohne den Waldhof? Zunächst eine Stadt ohne ihren besten Fußballverein. Ganz so schlimm war es nicht, als vor zehn Jahren die Ergebnisse der damaligen Volkszählung veröffentlicht wurden. Doch dass Mannheims Einwohnerzahl auf einen Schlag um 23 500 Menschen gesenkt wurde, was in etwa der Größe des Stadtteils Waldhof entspricht, war schon ein schwerer Schlag. Die nordbadische Industriestadt musste nicht nur ihren Platz als zweitgrößte Stadt in Baden-Württemberg vorübergehend an Karlsruhe abgeben, sondern sie verlor auch viel Geld.