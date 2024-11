Volkstrauertag in Esslingen: Mahnende Worte für Frieden in der Welt

1 Der Bundestagsabgeordnete Markus Grübel und Esslingens OB Matthias Klopfer legten auf dem Ebershaldenfriedhof Kränze für die Soldaten nieder. Foto: Roberto Bulgrin

An die Opfer der vergangenen und der gegenwärtigen Kriege erinnerten die Redner bei der zentralen Gedenkfeier zum Volkstrauertag im Esslinger Klinikum.











Link kopiert

„Frieden ist ein kostbares und zerbrechliches Gut“, sagte der Esslinger Bundestagsabgeordnete Markus Grübel (CDU) bei der Feierstunde zum Volkstrauertag im Forum des Esslinger Klinikums. Und der Tag, der seit 100 Jahren begangen wird, sei „ein Tag der Mahnung“. Als ehemaliger Parlamentarischer Staatssekretär im Verteidigungsministerium verwies Grübel in seiner Rede auf die Bedrohungen für den Frieden. Angesichts der Weltlage mit Kriegen in der Ukraine und im Nahen Osten gebe es keine Alternative zur Verteidigung. „Ich selbst halte glaubwürdige Abschreckung für das Gebot der Stunde und als Weg zum Frieden in Freiheit.“ Er hoffe, dass gegenseitige Abrüstung eines Tages greifen kann. Nach der Feier legte er mit Esslingens Oberbürgermeister Matthias Klopfer Kränze an den Soldatengräbern nieder.