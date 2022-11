Südostasien Asean-Gipfel geht in heiße Phase - Biden in Kambodscha

US-Präsident Biden ist nach seinem Auftritt bei der Weltklimakonferenz in Ägypten nun auf Südostasien-Tour. Zunächst will er in Kambodscha die Asean-Staaten umwerben, dann geht es zum G20-Gipfel nach Bali.