1 Bei der Nachhaltigkeitsolympiade lernten die Mitwirkenden spielerisch. Foto: Ines Rudel

Mit einem Klimafit-Kurs und mit einer Nachhaltigkeitsolympiade sensibilisieren Volkshochschule und Stadt Ostfildern die Menschen für umweltbewusstes Leben.















Klimaschutz ist ein zentrales Thema der Volkshochschule (VHS) Ostfildern. In einer sogenannten Klimafit-Gruppe bildete die Einrichtung 20 Männer und Frauen als Multiplikatoren aus. Die Männer und Frauen bekamen jüngst ihre Zertifikate überreicht. Mit einer Nachhaltigkeitsolympiade auf der Landschaftstreppe motivierte die VHS nun Kinder, Jugendliche und Erwachsene dazu, im Alltag umweltbewusst zu leben. In diesem Rahmen ging auch der neue Fairteiler im Scharnhauser Park im Bierawaweg in Betrieb. Dort werden Lebensmittel angeboten, die umverteilt werden.