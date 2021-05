1 Gebäude wie das alte Schulhaus bergen für Christel Köhle-Hezinger ein Stück Mettinger Identität. Foto: Roberto Bulgrin

Christel Köhle-Hezinger kennt den Esslinger Stadtteil Mettingen seit ihrer Kindheit. Als überzeugte Mettingerin und versierte Volkskundlerin hat die Professorin die Wandlungen des Stadtteils aufmerksam beobachtet. Und sie freut sich über jeden gelungenen Versuch, ein Stück der lokalen Identität zu bewahren und in die Gegenwart zu führen.

Esslingen - Kulturwissenschaftler sind es gewohnt, die Welt mit etwas anderen Augen zu betrachten. Und sie verstehen es, im Alltäglichen das Besondere zu entdecken. Christel Köhle-Hezinger ist Volkskundlerin und Historikerin, sie hat als Professorin an der Universität Jena gelehrt, und sie hat schon so manchen lokalen Mikrokosmos erkundet. Besonders aufmerksam verfolgt sie den Wandel im Esslinger Stadtteil Mettingen. Wenn sie dort durch die Straßen geht, werden auf Schritt und Tritt Erinnerungen wach – an Menschen, an Gebäude, an Episoden und Begegnungen, die einen festen Platz in ihrem Gedächtnis haben. „Das ist, als würde sich eine Folie über das Bild des heutigen Mettingen legen“, erzählt sie. Und plötzlich wird ihre Kindheit wieder lebendig und sie denkt daran, wie sie den einstigen Wengerter-Ort in jungen Jahren erlebt hat – und wie er sich verändert hat. „Vieles ist typisch für den gesellschaftlichen Wandel und dafür, wie sich die Industrialisierung auf gewachsene Strukturen auswirkt. Der stete Wandel gehört dazu. Trotzdem sollte sich eine Stadt ihrer eigenen Vergangenheit bewusst bleiben. Das heißt nicht, dass man sie zum Museum machen soll. Aber sie sollte sich ihrer eigenen Identität bewusst bleiben.“