Die Drei-B-Regel hilft: Begegnung, Beratung und Bewegung bietet die Rheuma-Liga an, erklären die Ehrenamtlichen Rosemarie Kampa (links) und Ramona Federschmid.

Rosemarie Kampa und Ramona Federschmid sind in der Arbeitsgemeinschaft Esslingen der Rheuma-Liga aktiv. Die beiden Frauen berichten von ihrer Krankheit, dem Umgang damit und ihren Erfahrungen.















Esslingen - Eine Kleinigkeit kann große Probleme erleichtern. Bei Ramona Federschmid war es ein einziger Satz: „Willst du die Patenschaft für mein Kind übernehmen?“, wurde sie von ihrer schwangeren Schwester gefragt. Diese Bitte habe eine Gefühlswelle in ihr ausgelöst. Denn Ramona Federschmid leidet unter Rheuma, und diese Volkskrankheit, so erklärt sie, kann zu Isolation, schwindendem Selbstwertgefühl und Einsamkeit führen: „Es ist für Betroffene manchmal so, als seien sie in einem Schrank abgestellt worden.“ Ein Gefühl, das auch Rosemarie Kampa kennt. Sie ist an Fibromyalgie erkrankt und engagiert sich wie Ramona Federschmid in der Arbeitsgemeinschaft Esslingen der Rheuma-Liga Baden-Württemberg.