Volkshochschule Ostfildern: Fördergelder für Wimmelbild mit Künstlicher Intelligenz

1 Künstliche Intelligenz wird auch beim Lernen an der Volkshochschule Ostfildern immer wichtiger. Foto: dpa

Neue Formen des Lernens erprobt die Volkshochschule Ostfildern im neuen Semester ab September. Dabei kommt Künstliche Intelligenz zum Einsatz. Warum bietet die VHS das an?











Mit Künstlicher Intelligenz entwickelt die Volkshochschule Ostfildern ihre Unterrichtskonzepte weiter. Die Landtagswahl im März 2026 wird auf kreative und spielerische Weise in den Blick genommen. Im Zentrum steht dabei die Ausstellung „Hey KI, wen wähl‘ ich im Ländle?“ Hier sind von Künstlicher Intelligenz generierte Bilder auf der Grundlage der Wahlprogramme zu sehen. Die „Wahl-Wimmelbilder“ visualisieren vielschichtige Inhalte und veranschaulichen zentrale Thesen der Parteien.

Mit den neuen technischen Möglichkeiten Künstlicher Intelligenz hat sich die VHS Ostfildern 2024 im Rahmen einer „Innovationswoche“ beschäftigt, die vom Land Baden-Württemberg gefördert wurde. Das zentrale Thema waren dabei die Zukunftskompetenzen, in englischer Fachsprache „Future Skills“, und wie die Volkshochschule diese gezielt fördern kann. „Unser Bild davon, wo und wie Lernen geschieht, ist vielfältiger geworden“, erklärt VHS-Leiterin Christina Jetter-Staib.

„Orientierung in der Informationsflut“

„Wissen ist heute viel leichter zugänglich als noch vor wenigen Jahren, und auch die Lernenden werden viel stärker in ihrer selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Rolle in ihrer Lernbiographie wahrgenommen“, sagt Jetter-Staib. Was dabei immer wichtiger werde: Das Bedürfnis nach Orientierung in der Informationsflut, der Austausch mit anderen, und das Zusammenbinden unterschiedlicher Lernstationen. Hier will die Volkshochschule Ostfildern „Kuratorin und Begleiterin individueller Lernreisen sein“.

Nachhaltigkeitsthemen haben bei der Vhs Ostfildern hohen Stellenwert. Foto: Ines Rudel

Die gesellschaftspolitische Bildung hat im Semesterplan 2025/26 auf allen Ebenen hohen Stellenwert. Die Diskussion mit dem Osteuropa-Historiker Ignaz Lozo zur „Nato-Osterweiterung. Putins Legende vom gebrochenen Versprechen“ ist da ein Höhepunkt.

Auch auf kommunalpolitischer Ebene gibt es spannende Einblicke: Stadtkämmerer Rolf Weisbarth erläutert den Teilnehmenden die Funktionsweise des städtischen Haushalts – ein gemeinsamer Besuch der Generaldebatte zum städtischen Haushalt ist möglich. Teilnehmende der vhs-Integrationskurse entwickeln eigene Stadtführungen durch Ostfildern und können so Orte zeigen, die für sie persönlich wichtig sind. Weitere Informationen und Anmeldung unter www.vhs-ostfildern.de