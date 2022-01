1 Auf Teamwork setzen Andrea Körfer-Naujoks, Anne Rist, Nathalie Günther, Lukas Eckwert, Lea Säuberlich und Christina Jetter-Staib (von links) bei der Gestaltung der Semesterprogramme. Foto: Ines Rudel

Mit Integrationskursen und Sprachkurs-Angeboten öffnet die Volkshochschule Ostfildern auch im neuen Programm Horizonte. Das Team möchte breite Schichten erreichen.















Ostfildern - Mit einer klar strukturierten und übersichtlichen Homepage und mit neuen Angeboten startet die Volkshochschule Ostfildern ins neue Semester, das im Februar beginnt. „Lebenswert“ lautet diesmal das Thema. Damit möchte die Leiterin Christina Jetter-Staib allen Generationen Lust machen, neue Perspektiven für sich zu entdecken: „Wichtig ist, dass die Menschen gerade in Zeiten der Pandemie wieder ins Gespräch kommen.“ Deshalb ist unter anderem am 23. Juli auf dem Gelände der Halle in Nellingen ein Speed-Dating geplant, bei dem die Menschen wieder miteinander ins Gespräch kommen sollen.