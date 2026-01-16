Volksfeste in Stuttgart: Sterben die Feste und Märkte aus?

Sterben die Feste und Märkte aus?

1 In Stuttgart gibt es dieses Jahr kein Historisches Volksfest: Die Stadt will sich den Rummel nicht mehr leisten. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Es ist ein Hilfeschrei. Die Schausteller und Marktkaufleute fürchten, dass immer mehr Festplätze und Märkte verschwinden. Und fordern Hilfe von den Politikern.











Das Historische Volksfest in Stuttgart? Abgesagt! City-Flohmarkt im badischen Rheinfelden? Abgesagt! Kirschblütenfest in Marburg? Abgesagt! Frühjahrskirmes in Lage? Abgesagt! Pferdemarkt in Heilbronn? Um die Hälfte verkleinert und raus aus der Innenstadt! Überall in Deutschland können und wollen Kommunen und Vereine sich Feste und Märkte nicht mehr leisten. Meistens sind die Anforderungen an die Sicherheit zu hoch – und zu teuer.