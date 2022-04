1 Mit einer Fusion möchte die Volksbank Mittlerer Neckar weiter wachsen. Foto: Roberto Bulgrin

Die Volksbank Hohenneuffen-Teck und die Volksbank Mittlerer Neckar möchten sich zusammenschließen. Entlassungen sind nicht geplant. Auch das Filialnetz soll kaum ausgedünnt werden.















Die Bankenbranche steht vor riesigen Herausforderungen. Einer lang anhaltenden Niedrigzinsphase stehen eine wachsende Regulierung und die rasant fortschreitende digitale Transformation gegenüber. Jenen damit zusammenhängenden Aufgaben wollen sich die Volksbank Hohenneuffen-Teck und die Volksbank Mittlerer Neckar vom kommenden Jahr an gemeinsam stellen. Als Name soll nur noch Volksbank Mittlerer Neckar bleiben. Dies teilten die beiden Vorstandssprecher Heinz Fohrer (Volksbank Mittlerer Neckar) und Bruno Foldenauer (Volksbank Hohenneuffen-Teck) am Freitag auf einer Pressekonferenz in Nürtingen mit.