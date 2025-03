Volksbank Mittlerer Neckar: Neubau in Wendlingen soll ein Statement sein

1 Markant ragt das neue Verwaltungsgebäude der Volksbank Mittlerer Neckar am westlichen Stadtrand von Wendlingen in die Höhe. Foto: /Kerstin Dannath

In den neuen Verwaltungskomplex der Volksbank Mittlerer Neckar in Wendlingen zieht seit Jahresbeginn Leben ein. Besonders an den Gebäuden ist unter anderem der Null-Energie-Standard.











Eigener Strom, flexible Arbeitsplätze und Raumbuchung per App: Etwas mehr als 80 Millionen Euro hat die Volksbank Mittlerer Neckar für ihren neuen Verwaltungskomplex in Wendlingen in die Hand genommen – und setzt damit moderne Maßstäbe. Seit Anfang Januar füllen die ersten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das markante dreigliedrige Bürogebäude am westlichen Stadtrand mit Leben, bis Mitte Mai sollen alle 350 Beschäftigten umgezogen sein. „Wir können uns Zeit mit dem Einzug lassen“, sagt der Vorstandssprecher Markus Schaaf. Denn die Bank steht nicht unter Druck: In dem Wendlinger Neubau werden alle internen Bereiche gebündelt; sie waren bislang auf acht verschiedene Standorte in der Region verteilt, die noch solange wie nötig in Betrieb bleiben.