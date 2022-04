Kandidatur in Vaihingen an der Enz Notzinger Rathauschef ist auf dem Absprung

Sven Haumacher sucht nach zehn Jahren eine neue Herausforderung: Im Juli will er sich in Vaihingen an der Enz zum Oberbürgermeister wählen lassen. Für die Aufgabe in Notzingen sei er als Volljurist eigentlich überqualifiziert.