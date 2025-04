Volkmar Mair, einst Verleger von Marco Polo, ist tot: Der Stuttgarter, der den größten Reiseverlag der Welt schuf

11 Volkmar Mair, der am vergangenen Freitag im Alter von 93 Jahren gestorben ist, besuchte seine Tochter Stephanie Mair-Huydts regelmäßig im Verlagssitz in Ostfildern – hier im Mai 2023. Foto: Ines Rudel

Volkmar Mair prägte 50 Jahre lang den weltgrößten Reiseverlag MairDumont mit Sitz in Ostfildern. Bis zuletzt führte er das Leben eines Abenteurers. Übernommen hatt er einst in jungen Jahren den Verlag aus Pflicht. Jetzt ist er im Alter von 93 Jahren gestorben.











Link kopiert

Beim letzten Anruf im Sommer 2023 war Volkmar Mair gerade bei Unteruhldingen aus dem Bodensee gestiegen, fast täglich zog er da seine Schwimmrunden – und das mit 92 Jahren. Der Bodensee war der Lieblingsort Mairs, der über 50 Jahre die Geschicke der Mediengruppe MairDumont aus Ostfildern in der Nähe von Stuttgart bestimmte. Hier tankte er Kraft, noch im hohen Alter zog er mit dem Segelboot seine Runden, wenn Wind aufkam. Am vergangenen Freitag ist Mair im Alter von 93 Jahren am Bodensee gestorben, wie seine Familie am Montagnachmittag mitteilte.