Vogelstimmenseminar in Esslingen: Singen Vögel manchmal nur aus Langeweile?

1 Blaumeise auf dem Ebershaldenfriedhof. Foto: Ralph Scheer

Sie singen, rufen, tirilieren: Vögel sind die Musikanten des Tierreichs. Der Ornithologe Ralf Hilzinger erklärt Interessierten bei einem Seminar auf dem Esslinger Ebershaldenfriedhof, was die Laute bedeuten. Manches ist überraschend.











Eigentlich ist der Friedhof ein ruhiger Ort. Doch am Morgen ertönt auf dem Ebershaldenfriedhof in Esslingen ein vielstimmiges Vogelkonzert. Meisen, Kleiber, Elstern und Ringeltauben stimmen ihre Lieder an, meist unbeachtet von den Menschen. Der Nabu Esslingen lädt Interessierte dazu ein, die Vogelwelt mit geschärften Ohren zu entdecken. In einem fünfteiligen Vogelstimmenseminar sollen die Teilnehmenden an mehreren Orten lernen, 25 Vogelgesänge im Gelände sicher zu erkennen.