1 Besonders Wasservögel – wie etwa Schwäne – gelten als anfällig für die Vogelgrippe. (Symbolbild) Foto: imago images/lausitznews.de/LausitzNews.de/Jens Kaczmarek via www.imago-images.de

Um die Infektionskrankheit an ihrer Verbreitung zu verhindern, mussten drei weitere Schwäne mit Symptomen erlegt werden. Die Vogelgrippe gilt als hochansteckend.















Bei mehreren Schwänen im Raum Tübingen ist die Geflügelpest festgestellt worden. In Tübingen und in Kirchentellinsfurt (Kreis Tübingen) seien sechs tote Schwäne gefunden worden, wie das Landwirtschaftsministerium am Donnerstag in Stuttgart mitteilte. Drei weitere Tiere „mit verdächtigen Krankheitserscheinungen“ seien erlegt worden.

Der Schutz vor den Viren der Geflügelpest in Hausgeflügelbeständen habe jetzt Priorität, wie es aus dem Ministerium hieß. Halter im Landkreis Tübingen sollen ihr Geflügel vor Kontakt mit Wildvögeln schützen. „Die Tiere müssen aufgestallt oder unter Schutzeinrichtungen gehalten werden“, teilte Agrarminister Peter Hauk (CDU) mit.

Die Geflügelpest – auch Vogelgrippe genannt – ist eine hochansteckende Infektionskrankheit, die vor allem bei Wasservögeln vorkommt. Die Krankheit ist Experten zufolge für Menschen ungefährlich.