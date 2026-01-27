Vogelgrippe im Kreis Esslingen: Noch keine Entwarnung: Sorge um Geflügel bleibt
1
Die Vogelgrippe treibt auch Geflügelhalter im Kreis Esslingen um: Sie sorgen sich um die Gesundheit ihrer Tiere. Foto: Felix Kästle/dpa

Die Vogelgrippe sorgt im Kreis Esslingen weiter für Unruhe: Die Stallpflicht für Geflügel wurde zwar aufgehoben, doch ganz vorüber ist die Gefahr noch nicht.

Der erste Fall von Vogelgrippe im Kreis Esslingen wurde Ende November des vergangenen Jahres gemeldet. Eine Graugans hatte sich mit dem Virus infiziert. Wenige Tage später war die Geflügelpest bei acht weiteren Wildgänsen nachgewiesen worden. Deshalb verhängte das Landratsamt Esslingen eine Stallpflicht, die Mitte Januar ausgelaufen ist. Ganz vorüber ist die Gefahr jedoch offenbar noch nicht.

