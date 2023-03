1 In Teilen des Kreises Böblingen gehen Internet, Telefon und Fernsehen nicht. Foto: Pixabay

Eine weitreichende Störung von TV, Internet und Telefonnetz legt Teile des Kreises Böblingen lahm. Wie lange der Ausfall dauert, ist noch nicht klar.















Bis zu 6138 Haushalte im Kreis Böblingen waren seit Donnerstagnachmittag ohne Internet, Telefon und Fernsehen. Wie ein Sprecher von Vodafone Deutschland mitteilt, gebe es einen Kabelschaden in der Otto-Lilienthal-Straße in Böblingen. Dieser werde „Faser für Faser“ repariert. Die Störung betreffe einen „sehr kleinen Teil des Kabelnetzes im Bereich Böblingen“, so der Sprecher. Bis zum späten Freitagvormittag waren bis auf 1100 Haushalte wieder alle Kunden versorgt. Bis zum Mittag soll die Störung vollends behoben sein.