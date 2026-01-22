Visum für Ramzi Awat Nabi: Abgeschobener irakischer Einser-Abiturient darf zurück nach Stuttgart

Abgeschobener irakischer Einser-Abiturient darf zurück nach Stuttgart

1 Der in den Irak abgeschobene Ramzi Awat Nabi in Erbil das ersehnte Visum erhalten. Foto: Privat

Der kurdische Einser-Abiturient aus Stuttgart hat heute Morgen im Konsulat in Erbil seine Papiere erhalten. Ermöglicht haben das sein Bruder, sein Anwalt – und viele Unterstützer.











„Es war ein unbeschreibliches Gefühl, als mir das Visum übergeben wurde. Ich danke allen, die sich in Deutschland für mich eingesetzt haben, von ganzem Herzen.“ Das sagte Ramzi Awat Nabi, der 24-jährige kurdische Student aus Stuttgart, der am 5. August gewaltsam in den Irak abgeschoben worden war, am Donnerstagmorgen im Gespräch mit unserer Redaktion.