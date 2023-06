5 Mit der Sportwagenstudie Vision One-Eleven will Mercedes-Benz an ein legendäres Modell aus den 1970er-Jahren anknüpfen. Foto: Mercedes-Benz AG

Mit dem Prototypen Vision One-Eleven verbindet Mercedes-Benz die Zukunft des Unternehmens mit seiner Historie. Angetrieben von einem kraftvollen Elektromotor erinnert der Sportwagen an den legendären C 111 von 1970.















Link kopiert

Großer Auftritt für einen besonders flachen Sportwagen. In seinem kalifornischen Designcenter Carlsbad hat Mercedes-Benz jetzt seine schon länger erwartete Studie namens Vision One-Eleven vorgestellt. Dieser Testbolide ist in einem knalligem Orange um die Ecke in Richtung Showbühne gebogen.

Nicht nur in der Farbe orientiert sich der Flügeltürer an einem berühmten Vorgänger – dem 1970 auf dem Genfer Autosalon vorgestellten C 111. Der ebenso windschlüpfige Nachfolger steht aber nicht nur für die Tradition des Unternehmens, sondern repräsentiert auch seine Zukunft – mit der auf die Spitze getriebenen Kraft eines reinen Elektromotors. Dieser sogenannte Axialfluss-Antrieb bringt es auf 1360 PS und gilt dabei als besonders effizient. Der Motor soll bereits unmittelbar vor der Serienreife stehen. Und im Cockpit dürften sich Formel-1-Piloten ebenso an ihren Arbeitsplatz erinnert fühlen wie Astronauten, wo das Display die gesamte Breite des Fahrzeug nutzt.

Zusammen macht das den Vision One-Eleven aus ganz unterschiedlichen Perspektiven zum Hingucker. Doch machen Sie sich selbst ein Bild und klicken sich durch unsere Bildergalerie.