1 Großbritannien hat seine für den 21. Juni vorgesehenen Lockerungen um mindestens vier Wochen verschoben. Foto: AFP/TOLGA AKMEN

In Großbritannien weitet sich die Delta-Variante immer rasanter aus – für nächste Woche werden 15 000 Infektionen täglich erwartet. Sie soll bei infizierten Personen mindestens doppelt so oft zu schweren Erkrankungen führen und ist offenbar auch resistenter gegen die gängigen Impfstoffe, als es die Ursprungsvariante war.

London - Wegen der grassierenden Delta- Variante des Coronavirus hat Großbritannien seine für 21. Juni vorgesehenen Lockerungen um mindestens vier Wochen verschoben. Die Hauptsorge gilt dabei der rasanten Ausbreitung der zuerst in Indien gesichteten und inzwischen als „Delta“ registrierten Variante B.1.617.2 auf den Britischen Inseln – und die noch unbeantwortete Frage, in welchem Maße die jetzt erwartete neue Woge an Infektionen auch zu Klinik- und Todesfällen führt. Tatsächlich sind binnen einer einzigen Woche die Ansteckungszahlen in England um 50 Prozent gestiegen. Schon für nächste Woche erwartet man 15 000 tägliche Infektionen, während die Zahl im Mai zeitweise noch bei unter 2000 lag. Und auch die Zahl der Covid-Patienten zieht wieder stark an.