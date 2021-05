1 Vor dem Lauf hatte Dominic Berner noch große Ambitionen. Dann verlief er sich im Wald. Foto: /Herbert Rudel

Unser Reporter Dominic Berner hat sich für den Halbmarathon beim virtuellen Lichtenwald-Lauf angemeldet. Ein Selbstversuch, der in die Beine geht – sich aber gelohnt hat.

Lichtenwald - Es sind keine orangenen Pfeile mehr auf den Asphalt gesprüht. Das beunruhigt mich. Die Beine leicht, der Atem ruhig, mir geht es noch gut. Aber dass ich schon seit einiger Zeit keine Streckenmarkierung mehr gesehen habe, das kann kein gutes Zeichen sein. Was macht man in dieser Situation? Schließlich kann es auf einer Halbmarathonstrecke durchaus vorkommen, dass zwischen den Markierungen weite Abstände liegen. Ich laufe weiter, komme in ein Wohngebiet, vermutlich Reichenbach. Und keine Markierungen? Vielleicht an der nächsten Kreuzung? Vielleicht da vorne an der Ecke? Nein, das kann nicht sein. Ich entschließe mich, umzukehren – eine weise Entscheidung, wie sich später herausstellen sollte.