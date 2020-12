1 Für 75 Minuten zusammengeschaltet: Schulleiterin Marion Katuric und Stellvertreter Alexander Wroblewski, Schüler Kai Passbach (oben von links), die Grünen-Landtagsabgeordnete Andrea Lindlohr, Lehrerin Irina Lehmann, Schüler Daniel Berner (Mitte von links), Lehrerin Ursula Pflüger und Schülerin Emelie Merker (unten von links). Foto: Ines Rudel

Die Grünen-Abgeordnete Andrea Lindlohr hat der Seewiesenschule in Esslingen einen digitalen Besuch abgestattet. Lehrer und Schüler erklären, wie digitale Bildung bei ihnen funktioniert.

Esslingen - Wie kann man eine Schulgemeinschaft zwischen Präsenz- und Fernunterricht zusammenhalten? Was hält die schulische Basis von der neuen Corona-Verordnung, den älteren Schülern ab Klasse acht in Hotspot-Regionen künftig einen Wechselbetrieb zwischen Präsenz- und Fernunterricht zu ermöglichen? Und was brauchen die Schüler und Lehrer, um in Pandemiezeiten einen guten Unterricht zu bekommen beziehungsweise zu machen? Das wollte Andrea Lindlohr, Esslinger Grünen-Landtagsabgeordnete und stellvertretende Chefin ihrer Fraktion, von Lehrkräften und Schülern der Esslinger Seewiesenschule erfahren. Während der Woche der Gemeinschaftsschulen hat sie Esslingens dienstälteste Einrichtung der noch jungen Schulart deshalb einen virtuellen Besuch abgestattet.