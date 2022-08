14 Modell und Influencerin Patricia Lang mit Trollinger im Mikôto. Foto: Ronny Schoenbaum

Das japanische Restaurant Mikôto in Stuttgart feiert bei einer VIP-Party seine eigene Kollektion mit regionalem Wein. Unter den Gästen bei Sushi meets Trollinger: Influencerinnen, Stadtpromis sowie der Sänger Gil Ofarim.















Link kopiert

Wein aus Japan? Das klingt, zugegeben, exotisch. Was Rebflächen betrifft, zählt Japan im internationalen Vergleich zu den Schlusslichtern. Die Hauptrolle auf der Pazifikinsel spielt Sake, also Reiswein, der in Wahrheit gar kein Wein ist, sondern ein bierähnliches Getränk, das aus gegorenem Reis mit Hefe entsteht. Das japanische Restaurant Mikôto, vor acht Jahren im Geschäftskomplex Caleido unweit von Marienkirche und Paulinenbrücke eröffnet, will was für die Ökobilanz tun. „Wir wollten einen regionalen Wein, der gut zu Sushi passt“, sagt Dykju, der mit Nhung Trinh die Geschäfte führt.

Etwas Halbtrockenes hat er gesucht, um bei scharfen Gerichten ein Gegengewicht zu finden. Im Remstal ist er von einem Weingut zum nächsten gefahren. Am Ende ist der vietnamesische Chef des japanischen Restaurants mit Winzer Markus Rienth in Fellbach einig geworden. Dessen weiß gekelterter Trollinger Blanc de Noir ist nun mit dem Etikett Mikôtoi versehen und wird als eigene, feinherbe Kollektion vermarktet. Der Stolz der Württemberger meets Sushi.

Die Gäste respektieren, dass Gil Ofarim nichts zu den Ermittlungen sagen will

Zur Premiere des eigenen Weins haben die Mikôto-Chefs Promis eingeladen, Weinfreunde und Influencerinnen, wie man das heutzutage so macht. Mustafa Göktas, Model, Moderator und bald Galerist, hat das Event organisiert. Aus München reist der Popsänger Gil Ofarim an, der wieder unter die Leute geht, aber nichts zu den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Leipzig sagt. Ob ein Gericht ein Strafverfahren wegen falscher Verdächtigung eröffnet, ist unklar. Ofarim bittet darum, in Ruhe gelassen zu werden zu diesem Thema, was die Gäste im Mikôto respektieren. Seine Begleiterin, das Model Patricia Lang, die als Influencerin über eine große Fangemeinde verfügt, lässt sich ohne ihn fotografieren. Außerdem dabei: der frühere VfB-Profi Olaf Schmäler, die Schauspielerin Monika Hirschle, der frühere Fechtstar Monika Sozanska, DJ Piere Paradise, Brainhouse-Chef Björn Steiner, Michael Bofinger, Geschäftsfrüher der Sportregion, OB-Gattin Gudrun Nopper mit Sohn Franz-Ferdinand und dessen Freundin. Und siehe da: Japanische Delikatesse lässt sich gut mit württembergischem Können kombinieren.