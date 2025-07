Vinzenzifest in Wendlingen: Stadtfest mit Trachten und Brauchtum

1 Volkstänze gehören dazu, beim Wendlinger Vinzenzifest wird Brauchtum gelebt. Foto: Kerstin Dannath

An diesem Wochenende wird in Wendlingen wieder gefeiert: Bereits zum 73. Mal steht am Samstag und am Sonntag das traditionelle Vinzenzifest an. Gleichzeitig steigt das 50. Landestreffen der Egerländer. Und auch in diesem Jahr gibt es Neuerungen.

So steht der traditionelle Festumzug am Sonntag ab 13.30 Uhr erstmals unter einem Motto. Das Thema „Reisen“ steht bei den Schulen und Kindergärten im Fokus. „Die Freiräume zur Umsetzung haben wir bewusst sehr groß gelassen“, kündigt Matthias Rödl, der Vorsitzende der Egerländer Gmoi in Wendlingen an. Stadt und Egerländer seien sehr gespannt, was präsentiert wird. Mit rund 900 Teilnehmern aus 30 Gruppen und Organisationen hat sich die Zahl der Mitwirkenden beim Festumzug erneut gesteigert. „Besonders bei den Schulen und den Kindergärten ist der Umzug ein fester Bestandteil im Jahresprogramm geworden“, freut sich Wendlingens Bürgermeister Steffen Weigel. Das mache das frühere reine Brauchtumsfests noch mehr zum Stadtfest.

Zeitzeugen halten Erinnerung an Flucht und Vertreibung wach

Wie immer startet der Samstag mit einem Weißwurstfrühstück auf dem St.-Leu-la-Forêt-Platz, dieses Jahr musikalisch umrahmt vom Musikverein Unterboihingen. Auf 13 Uhr ist die Festsitzung des Patenschaftsrats im Treffpunkt Stadtmitte angesetzt. Dabei wird das von der Stadt initiierte Zeitzeugenprojekt vorgestellt. Anhand von Interviews mit sechs Zeitzeugen aus Wendlingen, die filmisch und tontechnisch dokumentiert wurden, sollen Erinnerungen an Flucht,Vertreibung, Heimatverlust und Integration für kommende Generationen bewahrt werden. Die Stadt Wendlingen, die bereits 1966 die Patenschaft über die heimatvertriebenen Egerländer übernommen hat, habe Interesse, die Erinnerungen zu bewahren, bekräftigte Bürgermeister Weigel: „Das ist uns ein großes Anliegen.“ Das Zeitzeugenprojekt soll künftig seinen Platz im Stadtmuseum und auf der Homepage der Stadt einen Rahmen finden.

Um 16 Uhr folgt die offizielle Eröffnung mit einem Grußwort von Landrat Marcel Musolf, Trachten- und Tanzgruppen sowie erstmals der Original Banater Schwabenkapelle inklusive Fassanstich durch Wendlingens Bürgermeister Steffen Weigel auf dem St.Leu-la-Foret-Platz. Ab 19 Uhr wird der Marktplatz mit der Coverband „Clap’s Tool“ zur Partymeile (Unkostenbeitrag fünf Euro). Am Sonntag steht mit der Vinzenziprozession ab 9.30 Uhr von der Kirche St. Kolumban bis zum Marktplatz ein zentraler Punkt auf dem Festprogramm. Anschließend gibt es einen ökumenischen Festgottesdienst auf dem Marktplatz an dessen Ende – gemäß der Tradition des „Birnsunntags“ – von den Egerländern Birnen verteilt werden. Ab 11 Uhr steht der Empfang der Stadt Wendlingen im Treffpunkt Stadtmitte an. Für die Vinzenzirede hat sich der frühere Bundes-Landwirtschaftsminister Cem Özdemir angekündigt. Ab 13.30 Uhr startet der große Festumzug. Ebenfalls am Sonntag lockt ab 8 Uhr der Vinzenzimarkt mit rund 80 Marktständen sowie ab 13 Uhr ein verkaufsoffener Sonntag der Wendlinger Einzelhändler.

Für Kinder wird einiges geboten

Auch für den Nachwuchs ist einiges geboten: Am Samstag und Sonntag fährt das beliebte „Kinderzügle“ in der Albstraße. Am Sonntag ab 11 Uhr sind an selber Stelle zusätzlich ein Kinderflohmarkt und zahlreiche Mitmachaktionen angekündigt. Obendrein können sich Wagemutige am Sonntag zwischen 12 und 17 Uhr auf einem Go-Kart-Parcours am Dorog-Platz versuchen. Für die Bewirtung sorgen in gewohnter Weise zwölf Wendlinger Vereine rund um den Marktplatz.