1 Der traditionelle Umzug am Sonntag ist ein fester Bestandteil des Festes. 31 Gruppen mit rund 600 Teilnehmern werden diesmal beteiligt sein. Foto: Ines Rudel

Das Wendlinger Vinzenzifest findet erstmals am letzten Wochenende vor den Sommerferien statt. Das ist nicht die einzige Herausforderung.















Nicht nur der Termin ist neu – die 70. Auflage des Vinzenzifests in Verbindung mit dem 47. Egerländer Landestreffen in Wendlingen an diesem Wochenende wartet mit einigen Veränderungen wie etwa einem ökumenischen statt eines katholischen Gottesdienstes sowie einem verkaufsoffenen Sonntag auf. Vor allem die verstärkte Einbindung der örtlichen Vereine soll der Traditionsveranstaltung mehr den Charakter eines Stadtfestes geben. Allerdings müssen sich alle erst einmal an den neuen Termin gewöhnen.