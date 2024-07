Vinzenzifest in Wendlingen: Gelebtes Brauchtum ins Stadtfest eingebettet

Vinzenzifest in Wendlingen

Das Wendlinger Vinzenzifest wird zum dritten Mal am letzten Wochenende vor den Sommerferien gefeiert – mit einer geänderten Festumzugsstrecke.











An diesem Wochenende wird in Wendlingen wieder gefeiert: Bereits zum 72. Mal steht das traditionelle Vinzenzifest von Freitag bis Sonntag an. Zeitgleich steigt das 49. Landestreffen der Egerländer und die Wendlinger Gmoi begeht ihr 75-jähriges Bestehen. Demnach steht der Freitag auch ganz im Zeichen des Jubiläums der Wendlinger Egerländer und wird mit einem Festakt, der Blaskapelle Charivari und Mundarttexten im Treffpunkt Stadtmitte gefeiert.

„Wir freuen uns sehr, das Vinzenzifest als Rahmen für unser Gmoi-Jubiläum nutzen zu können“, sagt Matthias Rödl, der Vorsitzende der Egerländer Gmoi in Wendlingen. Ebenfalls am Freitag wird die Jubiläums-Fotoausstellung über die Egerländer Gmoi in Wendlingen im Rathaus eröffnet. Zu sehen ist sie bis zum 12. September zu den Öffnungszeiten der Stadtverwaltung. Der Eintritt zum Jubiläumsabend ist frei.

Trachten- und Tanzgruppen sowie Fassanstich

Wie immer startet der Samstag mit einem Weißwurstfrühstück auf dem St.-Leu-la-Forêt-Platz, musikalisch umrahmt von der Doroger Bergmannskapelle. Um 14 Uhr ist die Festsitzung des Patenschaftsrats im Treffpunkt Stadtmitte angesetzt. Als Gastredner hat sich der Politikwissenschaftler und Migrationsexperte Karl-Heinz Meier-Braun mit seinem Vortrag „Ein Koffer voller Hoffnung – Heimatvertriebene haben einen entscheidenden Beitrag zum Aufbau des Landes geleistet“ angekündigt. Um 16 Uhr folgt die offizielle Eröffnung mit Trachten- und Tanzgruppen inklusive Fassanstich durch Wendlingens Bürgermeister Steffen Weigel auf dem St.-Leu-la-Foret-Platz. Ab 19 Uhr wird der Marktplatz mit den „Lollies“ – übrigens vermutlich der letzte Auftritt der überregional bekannten Band – wieder zur Partymeile (Unkostenbeitrag 5 Euro).

Am Sonntag steht mit der Vinzenziprozession ab 9.30 Uhr von der Kirche St. Kolumban bis zum Marktplatz ein zentraler Punkt auf dem Festprogramm. Anschließend gibt es einen ökumenischen Festgottesdienst auf dem Marktplatz an dessen Ende – gemäß der Tradition des „Birnsunntags“ – von den Egerländern Birnen verteilt werden. Ab 11 Uhr steht der Empfang der Stadt Wendlingen im Treffpunkt Stadtmitte an. Für die Vinzenzirede konnte mit Muhterem Aras die baden-württembergische Landtagspräsidentin gewonnen werden. Sie spricht zum Thema „In der Demokratie beheimatet: 75 Jahre Grundgesetz, 70 Jahre Landesverfassung Baden-Württemberg“. „Wir haben schon lange versucht, Muhterem Aras als Rednerin zu bekommen. Dieses Jahr hat es endlich geklappt“, freut sich Wendlingens Verwaltungschef Weigel.

Festumzug mit 31 Gruppen und 850 Teilnehmern

Ab 13.30 Uhr startet der große Festumzug mit 31 Gruppen und rund 850 Teilnehmern. „Das sind wieder ein paar mehr als im Vorjahr“, sagt Rödl. Er ist besonders gespannt auf die Gruppen, die zum ersten Mal mitmachen wie etwa der Verband christlicher Pfadfinder. Neu ist in diesem Jahr, dass die Umzugsstrecke mehr im Zentrum der Stadt verläuft. Die Organisatoren versprechen sich davon eine höhere Attraktivität für die vielen tausend Besucher, die erwartet werden. Einig sind sich Stadtverwaltung und Egerländer, dass der Wandel vom Brauchtums- zum Stadtfest gelungen ist. Das Vinzenzifest sei zu einem Stadtfest mit traditionellen Elementen geworden, bestätigt auch Wendlingens Leiter des Amts für Familie, Bildung und Soziales, Joachim Vöhringer.

Ebenfalls am Sonntag lockt ab 8 Uhr der Vinzenzimarkt mit rund 80 Marktständen sowie ab 13 Uhr ein verkaufsoffener Sonntag der Wendlinger Einzelhändler.

Das komplette Festprogramm unter: http://www.vinzenzifest.de