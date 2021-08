1 In letzter Minute entschied der Pfarrer, dass die Prozession von der St. Kolumbankirche zum Saint-Leu-la-Forêt-Platz trotz Regen stattfindet. Foto: /kry

Trotz Einschränkungen und Regen freuten sich Trachtenträger und Besucher, dass das Wendlinger Vinzenzifest nach einem Jahr Coronapause wieder stattfand.

Wendlingen - Regen, Regen, nichts als Regen: So lässt sich der Start in das traditionelle Vinzenzifest am Sonntag in Wendlingen am besten beschreiben. An der guten Stimmung unter den zahlreichen Trachtenträgern und Festbesuchern konnte das trübe Wetter allerdings nicht rütteln. Schon am frühen Morgen packten viele den Regenschirm unter den Arm und schlenderten gut vor dem Nass von oben beschützt über den traditionellen Vinzenzimarkt.