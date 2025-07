Vinzenzifest in Wendlingen: Bunte Trachten in der Stadt

Bunte Trachten in der Stadt

Vinzenzifest in Wendlingen

1 Bei der offiziellen Eröffnung legte die Kindergruppe der Banater Schwaben eine flotte Sohle aufs Parkett. Foto: Kerstin Dannath

Brauchtum und Tradition kennzeichnen das Vinzenzifest. Aus dem Fest der Egerländer Gmoi hat sich längst ein Markenzeichen Wendlingens entwickelt.











Das Wendlinger Vinzenzifest ist längst zu einem bunten Stadtfest geworden, das auch anlässlich seiner 73. Auflage an diesem Wochenende trotz durchwachsenem Wetters viele Besucher in die Stadt lockte. Bei der offiziellen Eröffnung, die kurzerhand in den Treffpunkt Stadtmitte verlegt wurde, zeigten die Kinder- und Jugendgruppen der Banater Schwaben KV Esslingen/Wendlingen, die Wendlinger Egerländer sowie die Volkstanzgruppe Unterland des Südwestdeutschen Gauverbands der Heimat- und Trachtenvereine ihre traditionellen Tänze. „Das Vinzenzifest ist ein Ort des Wiedersehens, der Erinnerung, aber auch der Zukunft“, zeigte sich der Esslinger Landrat Marcel Musolf vom schwungvollen Auftakt beeindruckt.

80 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs sei das Vinzenzifest ein ausgezeichnetes Beispiel für eine gelungene Integration: „Hier wird Gemeinschaft gelebt – Wendlingen und die Egerländer stehen als Symbol für den europäischen Gedanken.“ Neben der traditionellen Vinzenziprozession waren an den beiden Festtagen viel Livemusik, ein Krämermarkt sowie der große Festumzug die Höhepunkte.