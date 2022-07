In der Höhle des Radhändlers

11 Christoph Preussler in seinem Laden in der Neckartalstraße. Foto: Decksmann

StN-Kolumnist KNITZ hat Christoph Preussler besucht, einen Mann, der sich selbst als „ein bissle seltsam“ bezeichnet und der in Bad Cannstatt alten Fahrrädern neues Leben einhaucht.















Wenn dir dein Radhändler einen anderen Radhändler ans Herz legt, kann das eigentlich nur bedeuten: Er will dich loswerden. „Da musst du hingehen“, hat der Radhändler zu KNITZ gesagt. „Der Laden ist wie eine Höhle. So was hast du noch nicht gesehen.“