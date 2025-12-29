1 Der Junge Mann baute mit dem Mietwagen einen Unfall. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa/Stefan Puchner

Ein junger Mann mietet mit einem gestohlenen Führerschein ein Auto. Zusammen mit einem 18-Jährigen fährt er umher. Doch dann kommt es zum Unfall.











Link kopiert

Ein junger Mann hat mit einem gestohlenen Führerschein ein Auto gemietet und damit anschließend einen Unfall verursacht.

Der 19-Jährige habe den Führerschein eines Familienmitglieds benutzt, sagte ein Polizeisprecher. Er kam bei Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) mit dem Mietwagen von der Straße ab. Er und sein 18 Jahre alter Beifahrer blieben unverletzt. Das Auto war allerdings nicht mehr fahrbereit.

Wo genau der junge Mann den Führerschein gestohlen hatte, konnte ein Polizeisprecher nicht sagen.