Bluttat in Mühlacker Tochter sticht auf Mutter ein – 51-Jährige lebensgefährlich verletzt

In Mühlacker ist es in der Nacht zum Sonntag zu einer Bluttat gekommen. Dabei soll eine 20-Jährige mehrfach auf ihre 51 Jahre alte Mutter eingestochen haben. Die Mutter wird lebensgefährlich verletzt, die Tochter sitzt in Untersuchungshaft.