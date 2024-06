Villa Domnick bei Nürtingen: Ein Museum zum Wohnen

1 Die Villa Domnick: Hoch über dem Neckartal bei Nürtingen gelegen, ist der flache Betonbungalow Wohnhaus und Museum zugleich Foto: Philipp Braitinger

Zwei neue Bücher geben einen Überblick über die Sammlung der Villa Domnick und über die Bedeutung des denkmalgeschützten Hauses als Meilenstein deutscher Architektur nach dem Zweiten Weltkrieg.











Es sind nicht allein die Arbeiten an den Wänden und die Skulpturen im Garten, die immer wieder für neugierige Blicke sorgen. Auch das Haus selbst ist etwas Besonderes. Die Kunsthistorikerin Raphaela-Maria Wegers hat sich in ihrer Doktorarbeit mit der Villa Domnick auseinandergesetzt. „Der Architekt Paul Stohrer hat ein Meisterwerk geschaffen“, findet die 29-Jährige. Kürzlich stellte sie ihre Dissertation vor rund 50 Besuchern in der Villa Domnick vor. Das 233-seitige Werk hilft beim Verständnis der ideengeschichtlichen und gesellschaftlichen Grundlagen der Architekturentwicklung in der Zeit des Aufbruchs in den 1960er-Jahren.