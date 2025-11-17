Viktoria Fuchs mit Familie: An diesem Abend wird’s nostalgisch im Spielweg – „Es könnte alles anders sein“

Wildküchen-Pionier Karl Josef Fuchs blickt zurück auf die Anfänge der Gourmandise, verlorene Sterne, Schicksalsschläge – und serviert Klassiker mit Kutteln und Schnecken.
Es ist ein Klassiker, wie man ihn heute sehr selten bekommt: sie ist die Königin der Pasteten – „Oreiller de la Belle Aurore“. Schwiegersohn Johannes Fuchs schneidet die goldbraune Kruste des mindestens einen halben Meter langen Wildfleisch-Pasteten-Prachtstücks an: Darin sind verschiedene Wildfleischsorten, Sahne, Cognac, Wermut, Eier und Pilze verarbeitet.