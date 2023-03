Neues Restaurant im Stuttgarter Osten Eine abwechslungsreiche kulinarische Reise im Hanoi

Wer einen gut dotierten Job als Unternehmensberater aufgibt, um in der Pandemie Gastronom zu werden, muss gute Nerven haben. Oder eine große Leidenschaft fürs Fach. Die hat Hoang Bui, der in der Innenstadt das Hanoi an der Neckarstraße eröffnet hat.